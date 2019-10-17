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Wing начинает доставку товаров на беспилотниках в одном из городов США (видео)

Wing начинает доставку товаров на беспилотниках в одном из городов США (видео)

Компания Wing, входящая в холдинг Alphabet, начала доставлять мелкие грузы с помощью беспилотников в городе Кристиансбург, штат Вирджиния.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

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Как отмечается, это первая служба коммерческой доставки грузов потребителям с помощью беспилотников на территории США.

«Благодаря расширенному сертификату авиаперевозчика Федерального авиационного управления (FAA), Wing стала первой компанией, которая начала осуществлять коммерческие авиаперевозки с помощью беспилотников прямо в дома в США», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Wing для осуществления этой услуги сотрудничает с FedEx Express, Walgreens и местным ритейлером Sugar Magnolia.

«Через несколько минут после того, как наши клиенты делают заказ из приложения Wing в Walgreens или местного магазина Sugar Magnolia, наши легкие самолеты доставляют товар прямо к ним домой. Так же клиенты могут подписаться на получение запланированных поставок FedEx Express дронами», – рассказывают в компании.

В Wing объясняют, что, прибыв к месту. беспилотник осторожно опускает посылку во дворе, а потом возвращается назад, на свою базу.

По материалам Mind
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