ФГВФЛ назвал сумму выплат вкладчикам банков-банкротов (инфографика)

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В течение сентября 2019 года вкладчикам неплатежеспособных банков выплачено 47,3 млн грн в рамках гарантированного возмещения в 200 тыс. грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
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На 1 октября 2019 года общая сумма аккумулированных Фондом средств составила 8 350,2 млн грн. От регулярного сбора за январь-сентябрь 2019 года поступления в фонд составили 2 642,2 млн грн.
Сумма средств, выплаченная вкладчикам неплатежеспособных банков:
Как сообщили в пресс-службе, по состоянию на 1 октября 2019 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 75 банков-участников. В стадии ликвидации находятся 69 банков, 26 банков уже ликвидированы фондом.
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