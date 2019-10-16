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ФГВФЛ назвал сумму выплат вкладчикам банков-банкротов (инфографика)

ФГВФЛ назвал сумму выплат вкладчикам банков-банкротов (инфографика)

В течение сентября 2019 года вкладчикам неплатежеспособных банков выплачено 47,3 млн грн в рамках гарантированного возмещения в 200 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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На 1 октября 2019 года общая сумма аккумулированных Фондом средств составила 8 350,2 млн грн. От регулярного сбора за январь-сентябрь 2019 года поступления в фонд составили 2 642,2 млн грн.

Сумма средств, выплаченная вкладчикам неплатежеспособных банков:

  • В течение сентября этого года вкладчикам неплатежеспособных банков выплачено почти 47,3 млн грн в пределах гарантированного возмещения.
  • Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков в рамках гарантированного возмещения, по состоянию на 1 октября 2019 года составила 89 631,6 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе, по состоянию на 1 октября 2019 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 75 банков-участников. В стадии ликвидации находятся 69 банков, 26 банков уже ликвидированы фондом.

Справка Finance.ua:

  • Фонд гарантирования вкладов разработал ряд законодательных инициатив, цель которых – вернуть средства вкладчикам 200+ и вынудить акционеров, связанных с банком лиц и руководителей банков возместить причиненные убытки.
По материалам Finance.UA
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