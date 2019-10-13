Крупнейший производитель сигарет в Украине остановил производство

British American Tobacco остановила производство табачной продукции на заводе “В.А.Т.-Прилуки” в Черниговской области.

Об этом стало известно из репортажа одного из местных телеканалов.

В сюжете говорится, что компания обратилась за помощью к местной власти. Генеральный директор “В.А.Т.-Прилуки” Артем Скрипка заявил, что принятые Верховной Радой поправки к законопроекту №1049 делают производство сигарет нерентабельным.

Эти поправки повышают обязательную наценку розничных продавцов и тем самым заставляют производителей повышать цены на продукцию, что может привести к уменьшению объемов реализации.

“Как компания мы не можем производить продукцию, с которой не знаем что делать. Поэтому мы остановили производство. Уже вторую неделю фабрика стоит”, – сказал Скрипка.

Отметим, что табачная фабрика “В.А.Т.-Прилуки” является одним из трех крупнейших налогоплательщиков в Украине и уплатила в 2018 году 16,05 млрд грн налогов.