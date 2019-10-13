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Украинцы "заработают" на общем декларировании - Гетманцев

Украинцы "заработают" на общем декларировании - Гетманцев

Украинцы смогут “заработать” на налоговых скидках после проведения налоговой реформы.

Об этом в интервью проекту Bihus.info заявил глава налогового комитета Верховной Рады народный депутат от “Слуги народа” Даниил Гетманцев.

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Депутат заявил, что после реформы появится большое количество разных “вычитаний”, которые государство будет возвращать гражданам.

По словам Гетманцева, из облагаемого дохода будет вычитаться отдых на украинском курорте, а также второе и третье образование.

Он подчеркнул, что после налоговой реформы государство, возможно, будет получать меньше налогов, но приоритетной задачей является справедливое налогообложение.

Политик рассказал о разработке системы посемейного декларирования, при котором в одну декларацию вносится доход и “вычитания” каждого члена семьи, включая детей. Декларирование семейных данных позволит уменьшить уровень налогообложения каждого члена семьи в отдельности.

Общее декларирование станет последним этапом налоговой реформы и в следующем году вводиться не будет. Точную дату его внедрения Гетманцев не назвал.

По материалам Bihus.Info
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