Украинцы "заработают" на общем декларировании - Гетманцев

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Украинцы смогут “заработать” на налоговых скидках после проведения налоговой реформы.
Об этом в интервью проекту Bihus.info заявил глава налогового комитета Верховной Рады народный депутат от “Слуги народа” Даниил Гетманцев.
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Депутат заявил, что после реформы появится большое количество разных “вычитаний”, которые государство будет возвращать гражданам.
По словам Гетманцева, из облагаемого дохода будет вычитаться отдых на украинском курорте, а также второе и третье образование.
Он подчеркнул, что после налоговой реформы государство, возможно, будет получать меньше налогов, но приоритетной задачей является справедливое налогообложение.
Политик рассказал о разработке системы посемейного декларирования, при котором в одну декларацию вносится доход и “вычитания” каждого члена семьи, включая детей. Декларирование семейных данных позволит уменьшить уровень налогообложения каждого члена семьи в отдельности.
Общее декларирование станет последним этапом налоговой реформы и в следующем году вводиться не будет. Точную дату его внедрения Гетманцев не назвал.
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