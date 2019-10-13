Гетманцев сообщил, чем должна завершиться налоговая реформа

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Налоговая реформа в Украине должна завершиться общим декларированием.
Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
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По его словам, общее декларирование не является чем-то плохим.
“Мы должны завершить налоговую реформу общим декларированием. Семейное декларирование – это возможность задекларировать всю свою семью, совокупный налогооблагаемый доход, льготы на семью, и таким образом уменьшить уровень своего налогообложения. Всеобщее декларирование – это финансово выгоднее, чем то состояние, в котором мы находимся сейчас”, – отметил Гетманцев.
Ранее депутат от партии “Слуга народа” и глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что законопроект о налоговой амнистии уже готов, а весной его представят в окончательном виде.
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