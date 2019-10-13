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Подписан закон о защите прав потребителей финуслуг

Подписан закон о защите прав потребителей финуслуг

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о защите прав потребителей финансовых услуг.

Он вводится в действие через 3 месяца.

Об этом сообщает НБУ на своей странице в Фейсбуке.

Финансовые учреждения будут раскрывать полную информацию о стоимости услуг в рекламе и на сайтах.

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Закон также предусматривает новые штрафы для учреждений, которые будут нарушать права потребителей.

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  • Самая большая санкция – за увеличение процентной ставки в одностороннем порядке и без предупреждения потребителя.
  • За каждый случай такого нарушения учреждение должно будет уплатить от 500 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан.

  • Также предусмотрены санкции, если учреждение не предоставило потребителю полную информацию о финансовой услуге, не предоставило экземпляр договора, заключило договор не в письменной форме.
По материалам Finance.UA
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