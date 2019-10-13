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Правительство утвердило законопроект о приватизации общежитий

Правительство утвердило законопроект о приватизации общежитий

На заседании в среду правительство утвердило законопроект, который должен помочь в решении проблемы украинцев, проживающих в общежитиях.

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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“Мы рассмотрели очень важный вопрос, определенным образом предложили решить проблемы людей, живущих в общежитиях. У нас много людей, проживающих в общежитиях, которые ранее, еще в советское время были построены и принадлежали к тому или иному имущественному комплексу”, – сказал Гончарук.

По его словам, далеко не всегда эти общежития были нормально переданы в собственность общины или государства.

“Как следствие, люди, которые там живут, далеко не всегда имеют возможность нормально это приватизировать. Сегодня мы приняли законопроект, который мы представим в парламент, который должен решить это, усовершенствовать отдельные процедуры, мы там определенные также средства предусмотрели на то, чтобы компенсировать неотъемлемые улучшения, осуществленные в этих общежитиях, для того чтобы дать возможность людям, которые там проживают, спокойно приватизировать ту часть недвижимости, на которую они имеют право”, – сообщил премьер.

По материалам УНН
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