ФГВФЛ окончательно ликвидировал еще один банк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил, что 15 октября Фонд окончательно ликвидировал БрокБизнесБанк как юридическое лицо. В связи с этим, ликвидация банка считается законченной, а полномочия ФГВФЛ, как ликвидатора банка, на этом окончены.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

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“В соответствии со статьей 53 Закона Украины “О системе гарантирования вкладов физических лиц” 15 октября 2019 внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований №10731110121000818 о государственной регистрации прекращения публичного акционерного общества БрокБизнесБанк как юридического лица. Следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным”, – сообщили представители ФГВФЛ.

Согласно статье 52 Закона требования кредиторов к банку, которые были недовольны за недостаточностью его имущества, считаются погашенными.