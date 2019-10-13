0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 241 0

ФГВФЛ окончательно ликвидировал еще один банк

ФГВФЛ окончательно ликвидировал еще один банк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил, что 15 октября Фонд окончательно ликвидировал БрокБизнесБанк как юридическое лицо. В связи с этим, ликвидация банка считается законченной, а полномочия ФГВФЛ, как ликвидатора банка, на этом окончены.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Читайте также: В ФГВФЛ сообщили, как планируют решить проблему с вкладчиками 200+

“В соответствии со статьей 53 Закона Украины “О системе гарантирования вкладов физических лиц” 15 октября 2019 внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований №10731110121000818 о государственной регистрации прекращения публичного акционерного общества БрокБизнесБанк как юридического лица. Следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным”, – сообщили представители ФГВФЛ.

Согласно статье 52 Закона требования кредиторов к банку, которые были недовольны за недостаточностью его имущества, считаются погашенными.

По материалам Nominal
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Все, что мы знаем про:ФГВФЛ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.