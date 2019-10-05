В ФГВФЛ сообщили, как планируют решить проблему с вкладчиками 200+

Фонд гарантирования вкладов разработал ряд законодательных инициатив, цель которых – вернуть средства вкладчикам 200+ и заставить акционеров, связанных с банком лиц и руководителей банков возместить причиненные убытки.

Об этом говорится на сайте Фонда гарантирования вкладов.

ФГВФЛ разработал проект изменений в Закон «О системе гарантирования вкладов физических лиц», которые предоставляют Фонду ряд эффективных инструментов, которые должны существенно повысить шансы на возврат активов и возмещение убытков, причиненных связанными лицами.

Что предлагают:

Продлить ликвидацию банка до тех пор, пока все его активы не будут проданы, а средства направлены на расчеты с кредиторами.

Если после продажи активов остались непогашенными требования кредиторов (в том числе 200+) – Фонд фиксирует убытки и принимает меры по взысканию убытка с бывших владельцев, связанных с банком лиц и руководителей банка – после его изъятия из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Проект определяет возможность внесудебного достижения договоренностей со связанными лицами по возмещению ими убытка.

Предусмотрен механизм уступки прав требования, заключения мирового соглашения, в том числе уменьшения объема исковых требований, с утверждением такого мирового соглашения судом, отказа от обращения в суд в определенных Фондом случаях.

Средства, взимаемые со связанных лиц уже после ликвидации банка, будут направляться на удовлетворение требований кредиторов в той очередности, которая определена действующим законом «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Акционеры, связанные с банком лица будут отвечать за убытки всем своим имуществом.

Справка Finance.ua

По состоянию на 1 сентября 2019 года в Украине 76 действующих банков, из них 36 с иностранным капиталом, в том числе – 24 со 100% иностранным капиталом.