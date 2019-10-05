В ФГВФЛ сообщили, как планируют решить проблему с вкладчиками 200+

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Фонд гарантирования вкладов разработал ряд законодательных инициатив, цель которых – вернуть средства вкладчикам 200+ и заставить акционеров, связанных с банком лиц и руководителей банков возместить причиненные убытки.
Об этом говорится на сайте Фонда гарантирования вкладов.
ФГВФЛ разработал проект изменений в Закон «О системе гарантирования вкладов физических лиц», которые предоставляют Фонду ряд эффективных инструментов, которые должны существенно повысить шансы на возврат активов и возмещение убытков, причиненных связанными лицами.
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