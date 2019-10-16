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В какие города Украины добираются самолетом: топ популярных направлений

В какие города Украины добираются самолетом: топ популярных направлений

Практически все внутренние перелеты в Украине – это рейсы из регионов Украины в киевские аэропорты Борисполь и Жуляны.

Зимой четыре украинские авиакомпании будут выполнять 156 внутренних рейсов в неделю. 154 из них – в Киев, тогда как 2 рейса в неделю свяжут напрямую региональные аэропорты – Львов и Харьков.

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В то же время SkyUp этой зимой отменяет рейс Харьков-Одесса, а «Мотор-Сич» прекратит летать из Киева в Ужгород.

Наиболее актуальными направлениями для украинцев остаются:

  • Киев-Одесса (28 рейсов в неделю);
  • Киев-Днепр (26 рейсов);
  • Киев-Львов (24 рейса);
  • Киев-Запорожье (24 рейса);
  • Киев-Харьков (17 раз);
  • Киев-Херсон (14 раз);
  • Киев-Ивано-Франковск (14 раз);
  • Киев-Черновцы (7 рейсов);
  • Харьков-Львов (2 рейса).

Со 156 внутренних рейсов в неделю этой зимой 67,3% будет выполнять «МАУ». По 19 рейсов (12,2%) в неделю между городами Украины будут осуществлять «Мотор Сич» и «Роза Ветров», тогда как SkyUp – 13 рейсов в неделю.

По материалам Avianews.com
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