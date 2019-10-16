В какие города Украины добираются самолетом: топ популярных направлений

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Практически все внутренние перелеты в Украине – это рейсы из регионов Украины в киевские аэропорты Борисполь и Жуляны.
Зимой четыре украинские авиакомпании будут выполнять 156 внутренних рейсов в неделю. 154 из них – в Киев, тогда как 2 рейса в неделю свяжут напрямую региональные аэропорты – Львов и Харьков.
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В то же время SkyUp этой зимой отменяет рейс Харьков-Одесса, а «Мотор-Сич» прекратит летать из Киева в Ужгород.
Наиболее актуальными направлениями для украинцев остаются:
Со 156 внутренних рейсов в неделю этой зимой 67,3% будет выполнять «МАУ». По 19 рейсов (12,2%) в неделю между городами Украины будут осуществлять «Мотор Сич» и «Роза Ветров», тогда как SkyUp – 13 рейсов в неделю.
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