В правительстве ожидают, что украинцы будут пользоваться авиатранспортом втрое больше

Министерство инфраструктуры ожидает, что через 5 лет количество украинцев, пользующихся авиатранспортом, вырастет втрое.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что на прошлой неделе одобрена программа деятельности Правительства, которая содержит не политические обещания, а путеводитель по сферам, которого Правительство должно придерживаться, а граждане – контролировать.

Программа действий Правительства в сфере авиатранспорта предусматривает:

снижение средней стоимости билета,

рост пассажиропотока на 60% (с 20 млн. до 32 млн. на год),

рост грузопотока на 20% (с 94 тыс. т. до 112 тыс. т. на год),

втрое больше украинцев будут пользоваться авиаперевозками.

Втрое больше украинцев будет пользоваться авиаперевозками за счет удешевления внутренних авиаперевозок и восстановления деятельности региональных аэропортов.

О стоимости билета – прежде всего речь идет о внутренних авиаперевозках. Именно на развитие внутреннего авиационного сообщения будут направлены основные усилия. Планируем увеличение доли авиационных маршрутов, выполняемых по модели low-cost, уменьшение налоговой нагрузки.