В правительстве ожидают, что украинцы будут пользоваться авиатранспортом втрое больше

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Министерство инфраструктуры ожидает, что через 5 лет количество украинцев, пользующихся авиатранспортом, вырастет втрое.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что на прошлой неделе одобрена программа деятельности Правительства, которая содержит не политические обещания, а путеводитель по сферам, которого Правительство должно придерживаться, а граждане – контролировать.
Программа действий Правительства в сфере авиатранспорта предусматривает:
Втрое больше украинцев будет пользоваться авиаперевозками за счет удешевления внутренних авиаперевозок и восстановления деятельности региональных аэропортов.
О стоимости билета – прежде всего речь идет о внутренних авиаперевозках. Именно на развитие внутреннего авиационного сообщения будут направлены основные усилия. Планируем увеличение доли авиационных маршрутов, выполняемых по модели low-cost, уменьшение налоговой нагрузки.
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