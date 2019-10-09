0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 92 0

В правительстве ожидают, что украинцы будут пользоваться авиатранспортом втрое больше

В правительстве ожидают, что украинцы будут пользоваться авиатранспортом втрое больше

Министерство инфраструктуры ожидает, что через 5 лет количество украинцев, пользующихся авиатранспортом, вырастет втрое.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что на прошлой неделе одобрена программа деятельности Правительства, которая содержит не политические обещания, а путеводитель по сферам, которого Правительство должно придерживаться, а граждане – контролировать.

Программа действий Правительства в сфере авиатранспорта предусматривает:

  • снижение средней стоимости билета,
  • рост пассажиропотока на 60% (с 20 млн. до 32 млн. на год),
  • рост грузопотока на 20% (с 94 тыс. т. до 112 тыс. т. на год),
  • втрое больше украинцев будут пользоваться авиаперевозками.

Втрое больше украинцев будет пользоваться авиаперевозками за счет удешевления внутренних авиаперевозок и восстановления деятельности региональных аэропортов.

Лучшие кредитные карты для путешественников

О стоимости билета – прежде всего речь идет о внутренних авиаперевозках. Именно на развитие внутреннего авиационного сообщения будут направлены основные усилия. Планируем увеличение доли авиационных маршрутов, выполняемых по модели low-cost, уменьшение налоговой нагрузки.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Мининфраструктуры
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.