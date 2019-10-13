0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 330 0

В Украине бедных граждан освободят от налогов: подробности новой реформы

В Украине бедных граждан освободят от налогов: подробности новой реформы

В Украине собираются кардинально пересмотреть подход к просчету прожиточного минимума. Его не только увеличат, но и пересмотрят наполнение. Нынешний вариант уже морально устарел и давно нуждается в обновлении.

Наряду с этим, пересмотрят и вопрос налогообложения сумм, которые тратит домохозяйство на энергоэффективные мероприятия, а также налогообложение самого прожиточного минимума.

О грядущей реформе рассказала народный депутат от партии «Слуга народа» и председатель комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова в комментарии UBR.ua.

Читайте также: Прожиточный минимум в 2020 году вырастет до 4,3 тыс. грн – Президент

По словам Третьяковой, сегодня власти не могут обеспечить в полном объеме честный прожиточный минимум. Поэтому вскоре его отвяжут практически от всех социальных выплат. Но это не значит, что помощь тем, кто в ней реально нуждается, урежут, говорит нардеп. Такая реформа должна поспособствовать перераспределению бюджетных средств самым уязвимым группам населения.

«Мы набрали на госбюджет очень много социальных обязательств. По предварительным подсчетам Минсоцполитики и Минфина, если бы мы в этом году установили прожиточный минимум на уровне 4 251 грн., то всем статусам и людям, которые попали в сложные жизненные обстоятельства, нужно было бы выплатить 2-3 госбюджета – больше, чем валовый национальный продукт.

На 18 декабря 2019 года запланированы парламентские слушания по прожиточному минимуму. К участию приглашены общественники, научная среда, органы власти, а также компании, которые предоставляют социальные услуги для граждан.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.