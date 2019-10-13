В Украине бедных граждан освободят от налогов: подробности новой реформы

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине собираются кардинально пересмотреть подход к просчету прожиточного минимума. Его не только увеличат, но и пересмотрят наполнение. Нынешний вариант уже морально устарел и давно нуждается в обновлении.
Наряду с этим, пересмотрят и вопрос налогообложения сумм, которые тратит домохозяйство на энергоэффективные мероприятия, а также налогообложение самого прожиточного минимума.
О грядущей реформе рассказала народный депутат от партии «Слуга народа» и председатель комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова в комментарии UBR.ua.
Читайте также: Прожиточный минимум в 2020 году вырастет до 4,3 тыс. грн – Президент
По словам Третьяковой, сегодня власти не могут обеспечить в полном объеме честный прожиточный минимум. Поэтому вскоре его отвяжут практически от всех социальных выплат. Но это не значит, что помощь тем, кто в ней реально нуждается, урежут, говорит нардеп. Такая реформа должна поспособствовать перераспределению бюджетных средств самым уязвимым группам населения.
«Мы набрали на госбюджет очень много социальных обязательств. По предварительным подсчетам Минсоцполитики и Минфина, если бы мы в этом году установили прожиточный минимум на уровне 4 251 грн., то всем статусам и людям, которые попали в сложные жизненные обстоятельства, нужно было бы выплатить 2-3 госбюджета – больше, чем валовый национальный продукт.
На 18 декабря 2019 года запланированы парламентские слушания по прожиточному минимуму. К участию приглашены общественники, научная среда, органы власти, а также компании, которые предоставляют социальные услуги для граждан.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Приват24 появилась новая услуга3 ч. назад - 9849 6
Судьям ВС хотят урезать зарплатыВчера, 15:51 - 1296 6
Рынок земли обеспечит дополнительный рост ВВП в 3,5% ежегодно - Милованов4 ч. назад - 380 5
Как планируют изменить систему штрафов для водителейВчера, 21:01 - 1766 5
Метро на Троещину смогут построить через 3-5 лет - КличкоВчера, 13:22 - 861 5
Должностные оклады предлагают устанавливать по-новомуВчера, 14:03 - 18257 4
В Приват24 появилась новая услуга3 ч. назад - 9849 6
МВФ пересмотрел прогноз валютного курса гривны4 ч. назад - 3145
В налоговой рассказали, повлиял ли на поступление налогов переход на использование IBANВчера, 19:22 - 2606 3
Ryanair объявил осеннюю распродажу билетов от 10 евроВчера, 15:30 - 2434
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)2 ч. назад - 78
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 929
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1258
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2064
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 2381 1