В Украине бедных граждан освободят от налогов: подробности новой реформы

В Украине собираются кардинально пересмотреть подход к просчету прожиточного минимума. Его не только увеличат, но и пересмотрят наполнение. Нынешний вариант уже морально устарел и давно нуждается в обновлении.

Наряду с этим, пересмотрят и вопрос налогообложения сумм, которые тратит домохозяйство на энергоэффективные мероприятия, а также налогообложение самого прожиточного минимума.

О грядущей реформе рассказала народный депутат от партии «Слуга народа» и председатель комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова в комментарии UBR.ua.

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По словам Третьяковой, сегодня власти не могут обеспечить в полном объеме честный прожиточный минимум. Поэтому вскоре его отвяжут практически от всех социальных выплат. Но это не значит, что помощь тем, кто в ней реально нуждается, урежут, говорит нардеп. Такая реформа должна поспособствовать перераспределению бюджетных средств самым уязвимым группам населения.

«Мы набрали на госбюджет очень много социальных обязательств. По предварительным подсчетам Минсоцполитики и Минфина, если бы мы в этом году установили прожиточный минимум на уровне 4 251 грн., то всем статусам и людям, которые попали в сложные жизненные обстоятельства, нужно было бы выплатить 2-3 госбюджета – больше, чем валовый национальный продукт.

На 18 декабря 2019 года запланированы парламентские слушания по прожиточному минимуму. К участию приглашены общественники, научная среда, органы власти, а также компании, которые предоставляют социальные услуги для граждан.