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Предприниматели могут не справиться с финансовым и фискальным давлением после перехода на РРО, - Южанина

Предприниматели могут не справиться с финансовым и фискальным давлением после перехода на РРО, - Южанина

Законопроекты об обязательном использовании РРО (кассовых аппаратов) и ужесточение наказания за невыдачу чеков малым и средним бизнесом, принятые монобольшинством, приведут к увеличению социальной напряженности и закрытию большей части предприятий на упрощенной системе налогообложения.

Об этом заявила в ходе круглого стола предпринимателей с депутатами от «Европейской Солидарности» народный депутат Нина Южанина.

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«Если бы мы отправили закон на повторное второе чтение, то можно было бы обеспечить постепенное внедрение РРО и обеспечить качественный тест программного обеспечения и возможность его использования в местах осуществления предпринимательской деятельности», – отметила она.

Парламентарий отметила высокий риск того, что предприниматели не справятся с финансовым и фискальным давлением, которое будет после внедрения закона. А также отметила, что возможность получить компенсацию стоимости товара за неверный чек или его отсутствие может привести к заведомо ложным сообщениям о таких фактах с целью наживы. «Мы единственная страна в мире, где развивается «стукачество» за невыдачу чеков или их несоответствие. Человек, который будет сообщать о нарушениях, будет получать 100-150% стоимости покупки. Это приведет к хаосу».

По материалам lb.ua
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