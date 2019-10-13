Президент инициирует введение моратория на проверки ФЛП

Президент Владимир Зеленский инициирует введение моратория на проверки физических лиц – предпринимателей (ФЛП) всех категорий.

Об этом говорится на сайте Президента Украины.

Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса, которые вышли с протестами против законов «О внесении изменений в Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг» и «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг», которые вводят электронный чек.

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Глава государства поручил ввести мораторий на проверки ФЛП на 2 года.

Для кого будет действовать мораторий – для всех категорий, кроме «рисковых» (наподобие ювелирного бизнеса).

В течение первого года действия закона ответственность за неправильное ведение отчетов будет смягчена.

“ФЛП фактически гарантирована неизменность условий ведения бизнеса. А народные депутаты из объединения «За ФЛП» уже готовят законодательные инициативы по защите интересов малых предпринимателей. В частности, они будут работать над переводом в электронную форму отчетности для ФЛП, упрощением налогового администрирования и другими законодательными инициативами», – пояснили у Президента.

Справка Finance.ua:

20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, что предполагает применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций ( РРО ).

Согласно закону, с 1 октября 2020 года обязательно применять РРО должны при реализации:

технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту,

лекарственных средств,

изделий медицинского назначения,

ювелирной продукции,

розничной торговле в магазинах,

деятельности ресторанов, кафе, быстрого обслуживания,