0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1607 0

МВФ пересмотрел прогноз валютного курса гривны

МВФ пересмотрел прогноз валютного курса гривны

Международный валютный фонд обновил прогнозы валютного курса гривны.

Об этом свидетельствуют обновленные данные МВФ.

Читайте также: МВФ улучшил прогноз роста экономики Украины

Среднегодовой курс гривны к доллару США, который МВФ использовал в обновленном макропрогнозе, составит в 2019 году 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает среднегодовой курс 27,72 грн/$, а в 2021-м – 28,7 грн/$.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.