МВФ пересмотрел прогноз валютного курса гривны

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Международный валютный фонд обновил прогнозы валютного курса гривны.
Об этом свидетельствуют обновленные данные МВФ.
Читайте также: МВФ улучшил прогноз роста экономики Украины
Среднегодовой курс гривны к доллару США, который МВФ использовал в обновленном макропрогнозе, составит в 2019 году 26,75 грн/$.
В 2020 году МВФ ожидает среднегодовой курс 27,72 грн/$, а в 2021-м – 28,7 грн/$.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Военный сбор предлагают отменитьВчера, 11:01 - 5173 13
Судьям ВС хотят урезать зарплатыВчера, 15:51 - 1061 6
Метро на Троещину смогут построить через 3-5 лет - КличкоВчера, 13:22 - 737 5
Рынок земли обеспечит дополнительный рост ВВП в 3,5% ежегодно - МиловановОколо часа назад - 125 4
Как планируют изменить систему штрафов для водителейВчера, 21:01 - 1267 4
Должностные оклады предлагают устанавливать по-новомуВчера, 14:03 - 16531 4
Военный сбор предлагают отменитьВчера, 11:01 - 5173 13
За что могут лишить выплат при перерасчете субсидийВчера, 13:00 - 2444
В налоговой рассказали, повлиял ли на поступление налогов переход на использование IBANВчера, 19:22 - 2371 3
Ryanair объявил осеннюю распродажу билетов от 10 евроВчера, 15:30 - 2336
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 893
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1229
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2024
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 2337 1
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 2343