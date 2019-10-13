МВФ пересмотрел прогноз валютного курса гривны

Международный валютный фонд обновил прогнозы валютного курса гривны.

Об этом свидетельствуют обновленные данные МВФ.

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Среднегодовой курс гривны к доллару США, который МВФ использовал в обновленном макропрогнозе, составит в 2019 году 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает среднегодовой курс 27,72 грн/$, а в 2021-м – 28,7 грн/$.