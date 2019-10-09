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МВФ улучшил прогноз роста экономики Украины

МВФ улучшил прогноз роста экономики Украины

Международный валютный фонд улучшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году с 2,7% до 3%.

Об этом свидетельствуют данные МВФ.

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При этом в 2020 году прогноз роста ВВП Украины сохранен на уровне 3%. При этом инфляция к концу 2019 года в Украине, согласно прогнозу, замедлится до 7%, 2020 года – до 5,6%.

Дефицит текущего счета платежного баланса составит в 2019 году 2,8% ВВП и 3,5% ВВП – в 2020 году.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s улучшило прогноз роста ВВП Украины с 2,5% до 3,2% в 2019 году.

При этом Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины на уровне 2,7% в 2019 году.

По материалам Фондовый Мир
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