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Гончарук прокомментировал статус переговоров с МВФ

Гончарук прокомментировал статус переговоров с МВФ

На этой неделе группа министров едет в США на очередной раунд переговоров с Международным валютным фондом по новой программе сотрудничества с Украиной.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем видеоблоге, опубликованном в Facebook.

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“Много манипуляций вокруг переговоров с МВФ. Постоянно в прессе появляются атаки разного рода о том, что якобы они остановлены, прерваны. Наша группа министров вместе с представителями Национального банка поедет в США для того, чтобы продолжить переговоры с Международным валютным фондом по программе, которая, по нашим ожиданиям, оценкам, должна начаться уже в этом году”, – сказал Гончарук.

По его словам, эту программу правительство ожидает на три года, и “это станет основой для построения сотрудничества со всеми международными партнерами”.

По материалам УНН
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