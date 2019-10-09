Гончарук прокомментировал статус переговоров с МВФ

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На этой неделе группа министров едет в США на очередной раунд переговоров с Международным валютным фондом по новой программе сотрудничества с Украиной.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем видеоблоге, опубликованном в Facebook.
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“Много манипуляций вокруг переговоров с МВФ. Постоянно в прессе появляются атаки разного рода о том, что якобы они остановлены, прерваны. Наша группа министров вместе с представителями Национального банка поедет в США для того, чтобы продолжить переговоры с Международным валютным фондом по программе, которая, по нашим ожиданиям, оценкам, должна начаться уже в этом году”, – сказал Гончарук.
По его словам, эту программу правительство ожидает на три года, и “это станет основой для построения сотрудничества со всеми международными партнерами”.
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