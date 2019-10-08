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С началом отопительного сезона в Украине подорожает вода - СМИ

С началом отопительного сезона в Украине подорожает вода - СМИ

С началом отопительного сезона в Украине повысятся тарифы на воду и водоотведение. Больше всего вода подорожала для абонентов в Днепре – на 21%.

Об этом пишет Сегодня.

Как выросли тарифы на воду в городах:

  • Тарифы “Житомирводоканала” выросли на 4%: вода – с 7,27 до 7,85 грн за кубометр, водоотвод – с 8,19 до 8,64 грн (без учета НДС).
  • Тарифы “Винницаоблводоканала” повышены на 7%: за холодную воду – с 8,05 до 8,6 грн и за водоотвод – с 4,89 до 5,22 грн кубометр (без НДС).
  • Тариф “Днепрводоканала” вырос на 21% (с 7,56 до 9,17 грн), а на водоотвод – аж на 25% (с 4,98 до 6,21 грн за кубометр без НДС).

Есть города, где новые тарифы еще не утверждены:

  • “Киевводоканал” анонсировал повышение тарифов на воду для бытовых потребителей с 9,01 до 9,62 грн, на водоотвод – с 7,97 до 8,51 грн за кубометр.

Напомним, за консенсус-прогнозом Минэкономразвития и торговли (МЭРТ) цена на горячую воду и отопление до конца года возрастет на 20%, на электрическую энергию – на 15%, на газ для бытовых потребителей – на 15%

Справка Finance.ua:

  • “Киевводоканал” запустил бесплатное мобильное приложение, с помощью которого можно заказывать услугу опломбирования и поверки счетчиков, оплачивать услуги и передавать показания.
  • Также “Киевводоканал” повышает тариф на воду для предприятий. Цена составит 21,593 грн за 1 кубометр. Из них тариф на централизованное водоснабжение – 12,161 грн за один кубометр, на централизованный водоотвод – 9,432 грн.
По материалам Finance.UA
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