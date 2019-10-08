С началом отопительного сезона в Украине подорожает вода - СМИ

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С началом отопительного сезона в Украине повысятся тарифы на воду и водоотведение. Больше всего вода подорожала для абонентов в Днепре – на 21%.
Об этом пишет Сегодня.
Как выросли тарифы на воду в городах:
Есть города, где новые тарифы еще не утверждены:
Напомним, за консенсус-прогнозом Минэкономразвития и торговли (МЭРТ) цена на горячую воду и отопление до конца года возрастет на 20%, на электрическую энергию – на 15%, на газ для бытовых потребителей – на 15%
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