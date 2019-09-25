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"Киевводоканал" запустил приложение для передачи показаний счетчиков

"Киевводоканал" запустил приложение для передачи показаний счетчиков

“Киевводоканал” запустил бесплатное мобильное приложение, с помощью которого можно заказывать услугу опломбирования и поверки счетчиков, оплачивать услуги и передавать показания.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что сейчас приложение работает в тестовом режиме и будет совершенствоваться для удобства потребителей.

“В компании убеждены, что с помощью приложения осуществлять все операции, связанные с контролем потребления воды и оплаты услуг, будет быстрее и удобнее”, – говорится в сообщении.

При помощи приложения можно:

  • оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения в любое время суток через мобильное устройство;
  • просматривать и оплачивать счета по нескольким адресам;
  • передавать показатели счетчиков;
  • заказывать опломбирование и поверку счетчиков;
  • быстро узнать контактную информацию центров обслуживания потребителей.

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Как начать пользоваться?

  • Зарегистрироваться. Для этого ввести ФИО, электронный адрес, мобильный телефон и пароль.
  • Подтвердить свой телефон. После регистрации придет смс с кодом, который необходимо ввести в приложении.
  • Добавить лицевой счет. Ввести лицевой счет, который находится на квитанции “Киевводоканала” или ГИВЦ.
По материалам Finance.UA
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