"Киевводоканал" запустил приложение для передачи показаний счетчиков

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“Киевводоканал” запустил бесплатное мобильное приложение, с помощью которого можно заказывать услугу опломбирования и поверки счетчиков, оплачивать услуги и передавать показания.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Отмечается, что сейчас приложение работает в тестовом режиме и будет совершенствоваться для удобства потребителей.
“В компании убеждены, что с помощью приложения осуществлять все операции, связанные с контролем потребления воды и оплаты услуг, будет быстрее и удобнее”, – говорится в сообщении.
При помощи приложения можно:
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