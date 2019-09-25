"Киевводоканал" запустил приложение для передачи показаний счетчиков

“Киевводоканал” запустил бесплатное мобильное приложение, с помощью которого можно заказывать услугу опломбирования и поверки счетчиков, оплачивать услуги и передавать показания.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что сейчас приложение работает в тестовом режиме и будет совершенствоваться для удобства потребителей.

“В компании убеждены, что с помощью приложения осуществлять все операции, связанные с контролем потребления воды и оплаты услуг, будет быстрее и удобнее”, – говорится в сообщении.

При помощи приложения можно:

оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения в любое время суток через мобильное устройство;

просматривать и оплачивать счета по нескольким адресам;

передавать показатели счетчиков;

заказывать опломбирование и поверку счетчиков;

быстро узнать контактную информацию центров обслуживания потребителей.

Как начать пользоваться?

Загрузить приложение из App Store или Google Play‎ .