Нацкомиссия повышает тарифы для Киевводоканала

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект постановления о повышении тарифа на водоснабжение и водоотвод для ПАО “Киевводоканал” на 1,217 грн за кубометр.

Об этом стало известно в ходе заседания НКРЭКУ.

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Новый тариф для предприятия составит 21,593 грн за 1 кубометр. Из них тариф на централизованное водоснабжение – 12,161 грн за один кубометр, на централизованный водоотвод – 9,432 грн.

Решение НКРЭКУ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования в официальном печатном издании – газете «Урядовый курьер».