Нацкомиссия повышает тарифы для Киевводоканала

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект постановления о повышении тарифа на водоснабжение и водоотвод для ПАО “Киевводоканал” на 1,217 грн за кубометр.
Об этом стало известно в ходе заседания НКРЭКУ.
Читайте также: В НКРЭКУ заявили о необходимости повышения тарифов на свет для населения
Новый тариф для предприятия составит 21,593 грн за 1 кубометр. Из них тариф на централизованное водоснабжение – 12,161 грн за один кубометр, на централизованный водоотвод – 9,432 грн.
Решение НКРЭКУ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальном печатном издании – газете «Урядовый курьер».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы смогут ввозить авто без налога - законопроект7 ч. назад - 11804 9
Нафтогаз сообщил, какова была бы цена на газ по формуле Газпрома (инфографика)Вчера, 16:06 - 4052 8
Укрзализныця показала первый плацкартный вагон после капитального ремонта (фото)Вчера, 21:33 - 2982 5
Эксперты назвали авто, для которых техосмотр не обязателенВчера, 21:02 - 10279 3
Проверить состояние дороги и проезда теперь можно онлайнВчера, 18:38 - 1297 3
Украинцы смогут ввозить авто без налога - законопроект7 ч. назад - 11804 9
Эксперты назвали авто, для которых техосмотр не обязателенВчера, 21:02 - 10279 3
Межбанк: притормозил ли долларВчера, 17:36 - 5987
Межбанк: "борьба" за курс продолжится6 ч. назад - 5059
lifecell запускает новый тариф за 20 грн5 ч. назад - 3448 1
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)2 ч. назад - 72
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1037
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 794 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1731 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 729