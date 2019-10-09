Когда заработает система автофиксации скоростного режима на дорогах Киева

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В конце этого года на дорогах Киева частично заработает автоматическая система фиксации скоростного режима на дорогах. Сейчас в тестовом режиме работает 5 комплексов на наиболее скоростных участках пути.
Об этом в интервью Data.ua рассказал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Юрий Назаров.
Читайте также: Обязательный техосмотр: какие штрафы предусмотрены для коммерческих авто«Закуплено 20 комплексов, 5 из них уже установлены и начали тестировать. Сейчас ждем постановление Кабмина о запуске системы в эксплуатацию, которая позволит уже штрафовать нарушителей. Ожидаем, что полноценно система заработает в конце этого года», – говорит он.
В тестовом режиме система уже работает на улицах Елены Телиги, Набережно-Крещатицкая, Столичном шоссе и т.д. После введения в эксплуатацию системы нарушения скоростного режима будут фиксироваться автоматически, а данные об автомобиле отправляться на специальный сервер.
«Камеры будут фиксировать нарушение скорости и передавать на центральный сервер фото и скорость автомобиля, на основе этого инспектора выписывают постановление, и дальше оно отправляется нарушителю», – заявил Юрий Назаров.
Всего в городе необходимо установить около 600 комплексов, для этого в КГГА планируют привлекать частного инвестора.
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