Когда заработает система автофиксации скоростного режима на дорогах Киева

В конце этого года на дорогах Киева частично заработает автоматическая система фиксации скоростного режима на дорогах. Сейчас в тестовом режиме работает 5 комплексов на наиболее скоростных участках пути.

Об этом в интервью Data.ua рассказал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Юрий Назаров.

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«Закуплено 20 комплексов, 5 из них уже установлены и начали тестировать. Сейчас ждем постановление Кабмина о запуске системы в эксплуатацию, которая позволит уже штрафовать нарушителей. Ожидаем, что полноценно система заработает в конце этого года», – говорит он.

В тестовом режиме система уже работает на улицах Елены Телиги, Набережно-Крещатицкая, Столичном шоссе и т.д. После введения в эксплуатацию системы нарушения скоростного режима будут фиксироваться автоматически, а данные об автомобиле отправляться на специальный сервер.

«Камеры будут фиксировать нарушение скорости и передавать на центральный сервер фото и скорость автомобиля, на основе этого инспектора выписывают постановление, и дальше оно отправляется нарушителю», – заявил Юрий Назаров.

Всего в городе необходимо установить около 600 комплексов, для этого в КГГА планируют привлекать частного инвестора.