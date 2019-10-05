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Обязательный техосмотр: какие штрафы предусмотрены для коммерческих авто

Обязательный техосмотр: какие штрафы предусмотрены для коммерческих авто

С 2022 года планируют восстановить обязательный техосмотр.

Об этом говорится в законопроекте “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны”.

Карты для водителей

Как объясняют в правительстве, обязательный техосмотр нужен для проверки технического состояния легковых машин, его введение уменьшит количество аварий на дорогах. Это также является одним из требований по соглашению об ассоциации с ЕС.

Сколько платят сейчас:

  • Техосмотр автобусов и грузовиков – 1 500 грн.
  • Легковые авто – 1 000 грн.

Какие штрафы планируют:

  • Управление коммерческим автомобилем, который не прошел техническую проверку – 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 1 700 грн.
  • Управление коммерческим автомобилем без свидетельства о профессиональной компетентности водителя, если такое свидетельство предусмотрено законодательством, – штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.
  • Повторное (на протяжении года) нарушение по двум вышеуказанным пунктам – лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев или административный арест на срок от пяти до десяти суток.
  • Управление авто с карточкой водителя, владелец которой не является водителем – наложение штрафа в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Контроль за прохождением техосмотра должна осуществлять полиция.

По материалам Finance.UA
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