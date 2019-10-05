Инфляция в Украине: как изменились цены в сентябре (инфографика)

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Инфляция на потребительском рынке в сентябре 2019 года по сравнению с августом составила 0,7%, с начала года – 3,4%. Базовая инфляция в сентябре по сравнению с августом составила 1,2%, с начала года – 3,3%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
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На потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,3%. Больше всего из продуктов подорожала гречневая крупа – на 21,4%. На 2,4-0,6% выросли цены на фрукты, молоко и молочную продукцию, масло, рыбу и продукты из рыбы, рис, мясо и мясопродукты. В то же время на 6,3-1,0% подешевели яйца, овощи, сахар.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,0%, в т.ч. на табачные изделия – на 1,8%, алкогольные напитки – на 0,3%.
Одежда и обувь подорожали на 8,7%, в частности, обувь – на 10,4%, одежда – на 7,5%.
Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,2% произошло за счет снижения цен на природный газ на 3,0%. Вместе с тем произошло повышение платы за аренду жилья на 1,7%, тарифов на водоснабжение и содержание домов и придомовых территорий – на 0,5%.
Цены на транспорт в целом снизились на 0,4% в основном из-за удешевления автомобилей на 1,4% и транспортных услуг на 0,5%.
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