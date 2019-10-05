День финансов, 9 октября: инициативы Дубилета по отмене трудовых, рекордная прибыль Привата, решение ФГВФЛ для вкладчиков

Среда, 9 октября. Дубилет готовит украинцев к отмене трудовых, Мининфраструктуры – к платным дорогам, а ФГВФЛ пытается помочь вкладчикам.

Электронные реестры вместо трудовых книжек. В Кабмине запускают в работу законопроект, который отменит обязательность трудовых книжек. Как сообщает министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, вместо них вся информация будет храниться в электронном виде. При найме на работу трудовую книжку подавать не нужно, а свой трудовой стаж можно будет проверить в интернете.

Рекордная прибыль Привата. С начала года ПриватБанк увеличил прибыль в 5 раз до 27,4 млрд гривен. Это стало новым абсолютным рекордом для банка и всей банковской системы Украины.

Планы по трем платным дорогам. В Мининфраструктуры заявили, платными планируют сделать дороги: Львов – Краковец, киевская окружная, Белая Церковь – Киев. По его словам, в стратегических планах нет строительства платной дороги на одесской трассе.

900 предприятий в день. За два года в Украине начали 686 379 бизнесов, а это в среднем 20 000 – 30 000 предприятий в месяц и более 900 предприятий в день. Интересно, что на 100 тыс. населения открыто 1558 бизнесов. В Киевской области их насчитывается больше всего.

Решение проблем с вкладчиками 200+. ФГВФЛ разработал ряд законодательных инициатив, цель которых – вернуть средства вкладчикам 200+ и заставить акционеров, связанных с банком лиц и руководителей банков возместить причиненные убытки. Среди прочего, к примеру, планируется продлить ликвидацию банка до тех пор, пока все его активы не будут проданы, а средства направлены на расчеты с кредиторами.

Больше 1 млрд на реконструкцию Шулявского моста. Стоимость реконструкции Шулявского моста скорректировали в соответствии с ценами по состоянию на 13 августа 2019 года. Мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о переутверждении проекта реконструкции Шулявского путепровода с увеличенной до 1,05 млрд грн сметной стоимостью работ. По состоянию на 1 августа уже были выполнены работы по реконструкции на 60 млн грн.