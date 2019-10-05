0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

Электронные трудовые книжки: Дубилет назвал основные детали реформы

Электронные трудовые книжки: Дубилет назвал основные детали реформы

В Кабмине запускают в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек. Вместо бумажных книжек вся информация будет храниться только в электронном виде.

Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

Читайте также: Дубилет рассказал, почему трудовые книжки больше не нужны

“Сегодня мы запускаем в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек”, – написал Дубилет.

Ключевые тезисы реформы:

  • При найме на работу трудовую книжку подавать не нужно. По словам министра, в электронных реестрах государства данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года есть и так. Для расчета пенсий или других социальных выплат уже используются именно эти данные.
  • Свой трудовой стаж можно проверить в интернете. Этот документ можно будет предоставить работодателю, если тому важно проверить стаж соискателя из официальных реестров. Чтобы получить этот документ, гражданину нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться ЭЦП. “Также, надеюсь, мы успеем прикрутить туда и BankID”, – добавил Дубилет. Работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы.
  • Если есть трудовой стаж до 2000 года, то будет возможность занести эту информацию в электронный реестр – самостоятельно или через работодателя.

“Если кто-то все же захочет “коллекционировать” информацию о своем стаже в трудовых книжках, запрещать мы это, конечно, не можем. Можно все так же просить своего работодателя делать в нем записи и ставить штампы. Но ни вы, ни работодатель это теперь не обязаны делать”, – прокомментировал он.

Если закон и соответствующие постановления примут, власти надеются технически запустить нововведение уже в 2019 году.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.