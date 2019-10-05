Электронные трудовые книжки: Дубилет назвал основные детали реформы

В Кабмине запускают в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек. Вместо бумажных книжек вся информация будет храниться только в электронном виде.

Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

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“Сегодня мы запускаем в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек”, – написал Дубилет.

Ключевые тезисы реформы:

При найме на работу трудовую книжку подавать не нужно. По словам министра, в электронных реестрах государства данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года есть и так. Для расчета пенсий или других социальных выплат уже используются именно эти данные.

Свой трудовой стаж можно проверить в интернете. Этот документ можно будет предоставить работодателю, если тому важно проверить стаж соискателя из официальных реестров. Чтобы получить этот документ, гражданину нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться ЭЦП . “Также, надеюсь, мы успеем прикрутить туда и BankID”, – добавил Дубилет. Работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы.

Если есть трудовой стаж до 2000 года, то будет возможность занести эту информацию в электронный реестр – самостоятельно или через работодателя.

“Если кто-то все же захочет “коллекционировать” информацию о своем стаже в трудовых книжках, запрещать мы это, конечно, не можем. Можно все так же просить своего работодателя делать в нем записи и ставить штампы. Но ни вы, ни работодатель это теперь не обязаны делать”, – прокомментировал он.

Если закон и соответствующие постановления примут, власти надеются технически запустить нововведение уже в 2019 году.