Электронные трудовые книжки: Дубилет назвал основные детали реформы

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В Кабмине запускают в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек. Вместо бумажных книжек вся информация будет храниться только в электронном виде.
Об этом он написал на своей страничке в Facebook.
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“Сегодня мы запускаем в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек”, – написал Дубилет.
Ключевые тезисы реформы:
“Если кто-то все же захочет “коллекционировать” информацию о своем стаже в трудовых книжках, запрещать мы это, конечно, не можем. Можно все так же просить своего работодателя делать в нем записи и ставить штампы. Но ни вы, ни работодатель это теперь не обязаны делать”, – прокомментировал он.
Если закон и соответствующие постановления примут, власти надеются технически запустить нововведение уже в 2019 году.
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