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Дубилет рассказал, почему трудовые книжки больше не нужны

Дубилет рассказал, почему трудовые книжки больше не нужны

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет рассказал, что трудовые книжки уже не нужны и объяснил почему.

Об этом он рассказал в эфире “Завтрака с 1+1”.

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У министра спросили, не потеряется ли трудовой стаж из-за атак хакеров и не исчезнет ли информация после отмены трудовых книжек.

“Вообще, какова общая идея этих реформ. На самом деле, у государства очень много информации о вас и о вашем стаже и о том, где вы работали. Все это в электронных базах данных, и соответственно, абсолютно бессмысленно просить граждан предоставлять какие-либо документы, о которых государство уже знает. Например, зачем нужен диплом, если есть электронный реестр дипломов с 2000 года, зачем нужен паспорт, если ты можешь с помощью ЦБ подтвердить свои данные”, – рассказал Дубилет.

По его словам, много ситуаций, когда государство просто требует документы только потому, что так было принять в прошлом веке.

“Вся информация так или иначе есть у государства, и один из главных принципов должен заключаться в том, чтобы не требовать у людей информацию, о которой мы уже знаем”, – добавил он.

По материалам ТСН
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