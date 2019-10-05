Новый бизнес в Украине: где и чем занимаются предприятия (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
За два года в Украине начали 686 379 бизнесов, а это в среднем 20 000 – 30 000 предприятий в месяц и более 900 предприятий в день.
Об этом свидетельствуют результаты исследования VoxUkraine.
Исследование основывалось на собранных данных с Опендатабот в период с 2017 до 2019 года.
По данным аналитиков, в Украине ФЛП чаще всего открывают бизнес: среди всех новых предприятий ФЛП занимают 77% (531 019 бизнесов), ООО – 75% (155 359 бизнесов). Общественных организаций открылось меньше всего – их количество достигает числа 10 404.
Читайте также: Открыть ФЛП за 10 минут: в Украине презентовали мобильное приложение с государственными услугами
Исследователи считают, что такая ситуация сложилась из-за трех факторов:
• значительно более легкой процедуры регистрации;
• меньших требований к отчетности;
Среди сфер, которыми занимаются новые бизнесы, преобладают такие:
• розничная и оптовая торговля;
• программирование;
• деятельность в недвижимости.
На 100 тыс. населения открыто 1 558 бизнесов, а среди регионов открытия предприятий лидируют следующие области:
• Киевская (2 140 на 100 тыс. населения),
• Харьковская (1 923),
• Одесская (1 890),
• Николаевская (1 765),
• Львовская (1 747),
• Черновицкая (1 745) .
Однако абсолютным лидером является Киев: здесь были начаты 20% предприятий, открывшихся за последние 2 года.
Депутаты зарегистрировали законопроект, которым хотят внести изменения в статьи № 294 и 298 Налогового кодекса Украины:
• зарегистрированным ФЛП І-II группы разрешат выбирать упрощенную систему налогообложения и уплачивать единый налог со дня их государственной регистрации (а не с первого числа следующего месяца, что предусмотрено действующими сейчас нормами);
• не платить единый налог за месяц, в котором произошла государственная регистрация ФЛП (речь идет о I-II группе, которые платят фиксированную сумму независимо от размера дохода).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Обязательно ли заменять паспорт-книжечку на ID-картуВчера, 16:05 - 14930 12
"Киевтеплоэнерго" готовит повышение тарифов с 1 января2 ч. назад - 1200 7
Нафтогаз заплатит за рекламу собственной реформы 33 млн гривен3 ч. назад - 134 4
Что украинцы думают про открытие рынка земли (опрос)Вчера, 12:55 - 2470 4
Выдают ли онлайн-магазины фискальные чеки - исследование (инфографика)Вчера, 15:04 - 1613 4
Обязательно ли заменять паспорт-книжечку на ID-картуВчера, 16:05 - 14930 12
Украинцам планируют изменить систему штрафов за превышение скоростиВчера, 15:51 - 4615 1
Украинские дороги получат немецкую основуВчера, 21:30 - 2165 2
Ryanair устроил масштабную распродажу билетов из Украины от 5 евроВчера, 18:30 - 1854
Межбанк: противостояние усилилосьВчера, 18:10 - 1795
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)3 ч. назад - 134
Sony представила новый смартфон (фото)Вчера, 11:10 - 711
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 1484
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 1787
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1596