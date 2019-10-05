Новый бизнес в Украине: где и чем занимаются предприятия (инфографика)

За два года в Украине начали 686 379 бизнесов, а это в среднем 20 000 – 30 000 предприятий в месяц и более 900 предприятий в день.

Об этом свидетельствуют результаты исследования VoxUkraine.

Исследование основывалось на собранных данных с Опендатабот в период с 2017 до 2019 года.

По данным аналитиков, в Украине ФЛП чаще всего открывают бизнес: среди всех новых предприятий ФЛП занимают 77% (531 019 бизнесов), ООО – 75% (155 359 бизнесов). Общественных организаций открылось меньше всего – их количество достигает числа 10 404.

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Исследователи считают, что такая ситуация сложилась из-за трех факторов:

• значительно более легкой процедуры регистрации;

• меньших требований к отчетности;

более низких размеров налогов.

Среди сфер, которыми занимаются новые бизнесы, преобладают такие:

• розничная и оптовая торговля;

• программирование;

• деятельность в недвижимости.

На 100 тыс. населения открыто 1 558 бизнесов, а среди регионов открытия предприятий лидируют следующие области:

• Киевская (2 140 на 100 тыс. населения),

• Харьковская (1 923),

• Одесская (1 890),

• Николаевская (1 765),

• Львовская (1 747),

• Черновицкая (1 745) .

Однако абсолютным лидером является Киев: здесь были начаты 20% предприятий, открывшихся за последние 2 года.

Справка Finance.ua:

Депутаты зарегистрировали законопроект, которым хотят внести изменения в статьи № 294 и 298 Налогового кодекса Украины:

• зарегистрированным ФЛП І-II группы разрешат выбирать упрощенную систему налогообложения и уплачивать единый налог со дня их государственной регистрации (а не с первого числа следующего месяца, что предусмотрено действующими сейчас нормами);

• не платить единый налог за месяц, в котором произошла государственная регистрация ФЛП (речь идет о I-II группе, которые платят фиксированную сумму независимо от размера дохода).