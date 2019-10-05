Мэр Киева утвердил новую стоимость реконструкции Шулявского моста

Стоимость реконструкции Шулявского моста скорректирована в соответствии с ценами по состоянию на 13 августа 2019 года.

Мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о переутверждении проекта реконструкции Шулявского путепровода с увеличенной до 1,05 млрд грн сметной стоимостью работ.

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Распоряжением утверждена стоимость реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана (корректировка) в ценах по состоянию на 13 августа 2019 года. Общая смета составляет 1 050 млн грн, из которых 716 млн выделено на строительные работы, а остальное – на оборудование и прочие расходы.

В распоряжении Кличко отмечено, что по состоянию на 1 августа уже были выполнены работы по реконструкции на 60 млн грн. Это составляло примерно 10% подряда на реконструкцию 598,49 млн грн, который в июне 2018 года получило ООО «Северно-украинский строительный альянс» из группы экс-нардепа Максима Микитася. По тому контракту по состоянию на сентябрь 2019 года была произведена предоплата в размере 99,5%. После чего строительство моста полностью прекратилось, а Микитась заявил о выходе из строительного бизнеса. НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в другой афере с квартирами для Нацгвардии, суд разрешил застройщику выйти из-под ареста за 5,5 млн грн залога.





