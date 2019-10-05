Пятерка самых популярных моделей на украинском рынке новых легковых авто

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С января по сентябрь текущего года в Украине было реализовано и поставлено на учет 61,7 тыс. новых легковых автомобилей.
Ассоциация Укравтопром определила, какие модели новых легковых авто пользовались наибольшим спросом.
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Топ-5 выглядит так:
1. Kia Sportage – 4178 автомобилей этой модели пополнили украинский автопарк с начала года. 92% из этого количества было приобретено физлицами.
2. Renault Duster – 3503 регистрационных номера за девять месяцев. 62% реализованных с начала года этих компактных SUV от Renault корпоративными клиентами.
3. Toyota Rav-4 – 2978 покупателей, из которых 80% – частные лица.
4. Renault Logan – 2854 шт.
5. Renault Sandero – 2010 регистраций.
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