Глава Citibank в Украине дал прогноз по курсу гривны и ВВП Украины

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Глава Citibank в Украине озвучил прогноз по курсу гривны и ВВП Украины
Как сообщил в интервью НВ Бизнес председатель правления Citibank в Украине Александр МакУортер, к концу года они ожидают стоимость доллара на уровне 26 грн.
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«Наш официальный прогноз по росту ВВП на этот год составляет 3,4% и 3,5% на следующий. Что касается курса гривны, на него влияют притоки инвестиций в гособлигации. В целом мы ожидаем, что к концу года стоимость доллара несколько вырастет и составит 26 гривен», — сообщил он.
По его словам, в 2020 году, принимая во внимание меньший приток иностранных инвесторов на рынок и более высокий дефицит платежного баланса на фоне растущего внутреннего спроса, гривна еще немного ослабеет.
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