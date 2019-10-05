В налоговой объяснили причины проблем с регистрацией чеков Rozetka.ua

В Государственной налоговой службе (ГНС) объяснили проблемы с регистрацией нескольких чеков интернет-магазина Rozetka.ua. Говорят, что это связанно со сложной инфраструктурой системы передачи данных с кассовых аппаратов на свой сервер. Для выяснения причин неполадок ведомство уже обратилось в Нацбанк.

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«В настоящее время система оборота данных РРО предусматривает, что между продавцом и налоговой службой есть еще, как минимум, две составляющие – информационный эквайр и процессинговый центр НБУ. Эти два чека действительно не поступили в налоговую службу. ГНС обратилась в НБУ с письмом, чтобы установить причины», – уточнила директор департамента обслуживания налогоплательщиков и информационных технологий Наталья Калениченко.

Она также подтвердила, что информация об указанных чеках действительно отсутствовала на сервере налоговой, что стало предметом проверки в пятницу, 4 октября.

При этом новая редакция законодательства об РРО упрощает взаимодействие между продавцом и ведомством – информация без посредничества поступает с программного РРО на фискальный сервер. Помимо этого, по новым правилам не требуется регистрация самого устройства – телефона, планшета или другого гаджета, подчеркнула глава департамента.

«Устройство может принадлежать кому угодно, но программный РРО закрепляется за субъектом хозяйствования, а фискальная функция переносится с устройства на сервер Государственной налоговой службы», – сообщила она.