В Украине создали концепт электромобиля с запасом хода 500 км (фото)

Украинская компания «Миракл авто» представила концептуальный электрический суперкар Miracle the One.

Читайте также: Mercedes-Benz представила электрический самокат

Miracle the One выделяется в первую очередь дизайном в стиле болидов 1950-х годов — с открытой хромированной подвеской, центральным положением водителя, спицевыми дисками. В компании говорят, что вдохновлялись дизайном Maserati F250 и Mercedes W196, создавая собственный Miracle the One.

По основным техническим характеристикам Miracle the One почти полностью повторяет легендарный Mercedes Silver Arrow W196 (последний проданный автомобиль ушел с молотка более чем за 29 миллионов долларов).

Авторы проекта особо подчеркивают, что источником питания Miracle the One выступает аккумуляторная батарея емкостью 50 кВт∙ч, одной зарядки которой должно хватать на 500 км.

Кузов автомобиля выполнен из углеродного волокна, что гарантирует высокую прочность при минимальном весе.

Как и другие электромобили, Miracle the One является практически бесшумным. Инженеры разработали специальный «динамик», который создает высококачественный звук двигателя внутреннего сгорания.

Сейчас команда из нескольких инженеров работает над созданием первого тестового автомобиля, который планируется выпустить на дороги уже в конце 2020 года. Всего же планируется собрать только 500 экземпляров, приступив к отгрузкам первых машин клиентам в 2021 году. Цена уже известна — $105 тыс.