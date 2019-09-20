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Mercedes-Benz представила электрический самокат (фото)

Mercedes-Benz представила электрический самокат (фото)

Mercedes-Benz представила в рамках Международного автосалона во Франкфурте 2019 новое персональное транспортное средство — электрический самокат E-Scooter.

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E-Scooter имеет складную конструкцию, так что без проблем поместится в багажном отсеке даже компактного городского автомобиля.

Электрический самокат стал одним из представителей семейства Mercedes-Benz EQ. Отмечается, что новинка проектировалась в партнёрстве с фирмой Micro.

Сетевые источники добавляют, что существующий прототип E-Scooter оборудован мотором мощностью 250 Вт. Самокат способен развивать скорость до 20 км/ч, а запаса энергии хватит на преодоление до 15 км пути.

Скутер весит около 11 кг. Предусмотрены ходовые и тормозные огни. За комфорт при движении отвечает специальная подвеска спереди и сзади.

Ожидается, что на рынок Mercedes-Benz E-Scooter выйдет в начале следующего года. Цена пока не раскрывается.

По материалам Hronika.info
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