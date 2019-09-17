Американский стартап представил электроскутер Karmic OSLO (фото, видео)

Американский стартап Karmic представил электрический скутер Karmic OSLO. При этом это не очередной рендер или концепт, а вполне реальное устройство, которое уже можно предзаказать на платформе Kickstarter по цене от $1,499.

По формату Karmic OSLO представляет собой нечто среднее между электровелосипедом и электроскутером, приправленное футуристичным дизайном. Рама из гидроформированного алюминия скрыта под стильными черно-белыми панелями из термопластика, что обеспечивает необходимую прочность и привлекательный внешний вид.

У скутера есть удобное сиденье, педали и «ручка газа», так что он позволяет занять комфортное положение, ускориться до нужной скорости, а при необходимости — даже покрутить педали (чтобы увеличить запас хода или получить необходимую долю дневной активности).

Электродвигатель мощностью всего 250 Вт (45 Нм) позволяет разогнаться до 32 км/ч (20 миль/ч) без помощи пользователя, при этом компания работает над более производительной версией мощностью 500 Вт (65 Нм).