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Американский стартап представил электроскутер Karmic OSLO (фото, видео)

Американский стартап представил электроскутер Karmic OSLO (фото, видео)

Американский стартап Karmic представил электрический скутер Karmic OSLO. При этом это не очередной рендер или концепт, а вполне реальное устройство, которое уже можно предзаказать на платформе Kickstarter по цене от $1,499.

По формату Karmic OSLO представляет собой нечто среднее между электровелосипедом и электроскутером, приправленное футуристичным дизайном. Рама из гидроформированного алюминия скрыта под стильными черно-белыми панелями из термопластика, что обеспечивает необходимую прочность и привлекательный внешний вид.

У скутера есть удобное сиденье, педали и «ручка газа», так что он позволяет занять комфортное положение, ускориться до нужной скорости, а при необходимости — даже покрутить педали (чтобы увеличить запас хода или получить необходимую долю дневной активности).

Электродвигатель мощностью всего 250 Вт (45 Нм) позволяет разогнаться до 32 км/ч (20 миль/ч) без помощи пользователя, при этом компания работает над более производительной версией мощностью 500 Вт (65 Нм).

По материалам ITC.ua
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