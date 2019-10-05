0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Актуально
- 56 0

Sony представила новый смартфон (фото)

Sony представила новый смартфон (фото)

Компания Sony представила на рынке Японии новую модель среднего уровня — Xperia 8.

Читайте также: Sony запатентовала уникальные VR-перчатки

Новый Xperia 8 не очень отличается от Xperia 10 и Xperia 10 Plus.

Говоря конкретнее, новинка примерила внешность Xperia 10 Plus, но при этом сохранила форм-фактор и большинство характеристик более компактной модели Xperia 10.

В частности, платформа и экран здесь те же: 14-нм Qualcomm Snapdragon 630 и вытянутый «кинематографический» шестидюймовый экран IPS CinemaWide разрешением Full HD+ с соотношением сторон 21:9. Именно за счет экранов CinemaWide Sony позиционирует последние модели в качестве «компактных» по параметру ширины. У нового Xperia 8 она составляет всего 69 мм. Полные габариты и масса модели — 158х69х8,1 мм и 170 граммов.

Сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку включения/блокировки на боковой грани. Аккумулятор имеет емкость 2760 мА·ч и поддерживает быструю 18-ваттную зарядку. Есть защита от воды и пыли (IP68).

Из остального можно отметить разъем 3,5 мм, модуль NFC и светодиодный индикатор уведомлений.

Смартфон предлагается в черном, белом, синем и красном корпусах.

В Японии смартфон Sony Xperia 8 начнет продаваться позже в этом месяце по цене $505. О планах по выпуску Sony Xperia 8 на рынках других регионов пока ничего не сообщается.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.