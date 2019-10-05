Sony представила новый смартфон (фото)

Компания Sony представила на рынке Японии новую модель среднего уровня — Xperia 8.

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Новый Xperia 8 не очень отличается от Xperia 10 и Xperia 10 Plus.

Говоря конкретнее, новинка примерила внешность Xperia 10 Plus, но при этом сохранила форм-фактор и большинство характеристик более компактной модели Xperia 10.

В частности, платформа и экран здесь те же: 14-нм Qualcomm Snapdragon 630 и вытянутый «кинематографический» шестидюймовый экран IPS CinemaWide разрешением Full HD+ с соотношением сторон 21:9. Именно за счет экранов CinemaWide Sony позиционирует последние модели в качестве «компактных» по параметру ширины. У нового Xperia 8 она составляет всего 69 мм. Полные габариты и масса модели — 158х69х8,1 мм и 170 граммов.

Сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку включения/блокировки на боковой грани. Аккумулятор имеет емкость 2760 мА·ч и поддерживает быструю 18-ваттную зарядку. Есть защита от воды и пыли (IP68).

Из остального можно отметить разъем 3,5 мм, модуль NFC и светодиодный индикатор уведомлений.

Смартфон предлагается в черном, белом, синем и красном корпусах.

В Японии смартфон Sony Xperia 8 начнет продаваться позже в этом месяце по цене $505. О планах по выпуску Sony Xperia 8 на рынках других регионов пока ничего не сообщается.