Sony представила новый смартфон (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Sony представила на рынке Японии новую модель среднего уровня — Xperia 8.
Читайте также: Sony запатентовала уникальные VR-перчатки
Новый Xperia 8 не очень отличается от Xperia 10 и Xperia 10 Plus.
Говоря конкретнее, новинка примерила внешность Xperia 10 Plus, но при этом сохранила форм-фактор и большинство характеристик более компактной модели Xperia 10.
В частности, платформа и экран здесь те же: 14-нм Qualcomm Snapdragon 630 и вытянутый «кинематографический» шестидюймовый экран IPS CinemaWide разрешением Full HD+ с соотношением сторон 21:9. Именно за счет экранов CinemaWide Sony позиционирует последние модели в качестве «компактных» по параметру ширины. У нового Xperia 8 она составляет всего 69 мм. Полные габариты и масса модели — 158х69х8,1 мм и 170 граммов.
Сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку включения/блокировки на боковой грани. Аккумулятор имеет емкость 2760 мА·ч и поддерживает быструю 18-ваттную зарядку. Есть защита от воды и пыли (IP68).
Из остального можно отметить разъем 3,5 мм, модуль NFC и светодиодный индикатор уведомлений.
Смартфон предлагается в черном, белом, синем и красном корпусах.
В Японии смартфон Sony Xperia 8 начнет продаваться позже в этом месяце по цене $505. О планах по выпуску Sony Xperia 8 на рынках других регионов пока ничего не сообщается.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине могут ввести сбор от операций по покупке инвалюты наличнымиВчера, 14:40 - 5008 19
Укрзализныця потеряла 39 тонн масла Косюка2 ч. назад - 992 11
80% ИТ-специалистов против создания пятой группы ФЛП - опрос (инфографика)Вчера, 17:19 - 1666 5
Фонд гарантирования повторно выставил на торги стадион "Черноморец"Вчера, 14:35 - 584 3
В Украине изменится принцип расчета тарифов на услуги распределения газаВчера, 16:03 - 1585 3
Курс наличного доллараВчера, 12:30 - 16757
В Украине могут ввести сбор от операций по покупке инвалюты наличнымиВчера, 14:40 - 5008 19
ФЛП без деятельности смогут ликвидироваться без уплаты ЕСВ - законопроектВчера, 13:04 - 4294 2
Эксперты объяснили, почему начали дорожать бензин и дизтопливоВчера, 19:00 - 3836 1
Проще развестись, чем кого-то уволить, - Гончарук об изменениях в Трудовом кодексеВчера, 15:15 - 2661
Sony представила новый смартфон (фото)Около часа назад - 54
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 1167
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 1642
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1504
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 2817