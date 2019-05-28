Sony запатентовала уникальные VR-перчатки

Sony планирует революцию в мире виртуальной реальности. С начала 2019 года компания зарегистрировала два патента для гарнитуры, а теперь появилась информация о VR-перчатках.

В описании сказано, что устройство будет передавать ощущение прикосновения к виртуальным объектам с помощью «тактильной обратной связи». Компания хочет, чтобы пользователи могли ощутить не только текстуру объектов, но и форму или силу давления. Так что виртуальная реальность следующего поколения сможет сильнее погружать геймеров в игровой процесс.

Sony также планирует выпустить целый костюм с поддержкой тактильной отдачи, состоящий из шлема, рубашки и ботинок. Напоминает костюм из фильма «Первому игроку приготовиться», с помощью которого игроки «Оазиса» ощущали прикосновения, взрывы и так далее.

Подобная технология потребует мощного железа, так что выполнить задуманное Sony сможет уже с выходом PlayStation 5.

В то же время стоит помнить, что это только патент, который в итоге может так и остаться на бумаге. Также напомним, что Sony зарегистрировала очки для виртуальной реальности с технологией отслеживания взгляда, которые предназначены для следующего поколения PlayStation VR.