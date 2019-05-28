Sony запатентовала уникальные VR-перчатки

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Sony планирует революцию в мире виртуальной реальности. С начала 2019 года компания зарегистрировала два патента для гарнитуры, а теперь появилась информация о VR-перчатках.
В описании сказано, что устройство будет передавать ощущение прикосновения к виртуальным объектам с помощью «тактильной обратной связи». Компания хочет, чтобы пользователи могли ощутить не только текстуру объектов, но и форму или силу давления. Так что виртуальная реальность следующего поколения сможет сильнее погружать геймеров в игровой процесс.
Sony также планирует выпустить целый костюм с поддержкой тактильной отдачи, состоящий из шлема, рубашки и ботинок. Напоминает костюм из фильма «Первому игроку приготовиться», с помощью которого игроки «Оазиса» ощущали прикосновения, взрывы и так далее.
Подобная технология потребует мощного железа, так что выполнить задуманное Sony сможет уже с выходом PlayStation 5.
В то же время стоит помнить, что это только патент, который в итоге может так и остаться на бумаге. Также напомним, что Sony зарегистрировала очки для виртуальной реальности с технологией отслеживания взгляда, которые предназначены для следующего поколения PlayStation VR.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Какие изменения ждут украинцев в первый месяц лета15 ч. назад - 5235 4
Украина обеспечивает себя орехами только на 10%17 ч. назад - 994 3
Венгрия выделит свыше 7,5 млн евро на закарпатскую "культурную экспансию"5 ч. назад - 157 1
Эксперт спрогнозировал кризис на рынке электроэнергии после роста тарифов11 ч. назад - 1578 1
ИнАУ попросила Зеленского вмешаться в ситуацию с незаконным обыском в Finance.ua28.05.2019, 14:47 - 9554 1
Какие изменения ждут украинцев в первый месяц лета15 ч. назад - 5235 4
Летнее подорожание: каких автомобилей коснутся новые пошлины9 ч. назад - 3804
Эксперт спрогнозировал кризис на рынке электроэнергии после роста тарифов11 ч. назад - 1578 1
Стал известен самый дорогой футбольный клуб Европы18 ч. назад - 1434
Forbes назвал самые дорогие автобренды 2019 года13 ч. назад - 1422
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам11 ч. назад - 113
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)Позавчера, 10:20 - 2723 5
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1176
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 3523 6
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 1019