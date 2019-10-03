В Гоструда рассказали о новых правилах начисления штрафов бизнесу

Предпринимателей больше не будут штрафовать за мелкие нарушения трудового законодательства при первой проверке.

Если нарушение можно будет быстро устранить, то бизнес отделается лишь предписанием от инспектора по труду. Исключение составят случаи, когда работники не оформлены на предприятии — таких будут сразу штрафовать.

Такие нововведения содержатся в постановлении Кабмина №823 от 21 августа 2019 года, которым регулируется процедура проведения инспекций Гоструда. Документ опубликовали и по нему в сентябре начались проверки.

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Станут ли на предпринимателей выписывать меньше штрафных санкций, рассказал глава Госслужбы Украины по вопросам труда Роман Чернега.

«Например, есть проверки по трудовым книжкам, которые уже сейчас правительство планирует перевести в электронный вид. Это же касается мелких нарушений по выплате заработных плат, предоставления отпусков и т.д. Если в течении, например, 10 дней работодатель устранит такое мелкое нарушение, то штрафа не будет. Раньше штрафовали на несколько тысяч гривен. В первую очередь, такие послабления направлены на то, чтобы избавить мелкий и средний бизнес от лишних финансовых трат», — говорит Чернега.