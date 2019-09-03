В Гоструда объяснили, как трудоустроиться лицам предпенсионного возраста

Как сообщают в Гоструда, предприятия обязаны трудоустраивать лиц предпенсионного возраста.

Штрафы с работодателя в случае невыполнения квот трудоустройства таких граждан – в двукратном размере минимальной заработной платы, установленной на момент выявления нарушения.

Об этом сообщает пресс-служба Гоструда.

Это касается 50-летних людей и старше, которым до выхода на пенсию по возрасту осталось 10 и менее лет.

Если на предприятии штатная численность от 8-20 работников – один из этих работников должен быть старше 50 лет.

Для предприятий с численностью штатных работников более 20 человек устанавливается квота 5% на трудоустройство людей, которым до пенсии осталось менее 10 лет.

Предприятия, где численность работников менее 8 человек – не обязаны брать на работу людей предпенсионного возраста.

Мои Fiнансы:

По закону запрещено выдвигать к соискателям какие-либо требования дискриминационного характера:

устанавливать возрастные ограничения в объявлениях (рекламе) о работе и в ходе проведения отбора работников,