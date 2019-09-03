0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 75 0

В Гоструда объяснили, как трудоустроиться лицам предпенсионного возраста

В Гоструда объяснили, как трудоустроиться лицам предпенсионного возраста

Как сообщают в Гоструда, предприятия обязаны трудоустраивать лиц предпенсионного возраста.

Штрафы с работодателя в случае невыполнения квот трудоустройства таких граждан – в двукратном размере минимальной заработной платы, установленной на момент выявления нарушения.

Об этом сообщает пресс-служба Гоструда.

Это касается 50-летних людей и старше, которым до выхода на пенсию по возрасту осталось 10 и менее лет.

  • Если на предприятии штатная численность от 8-20 работников – один из этих работников должен быть старше 50 лет.

Как заработать на пенсию

Для предприятий с численностью штатных работников более 20 человек устанавливается квота 5% на трудоустройство людей, которым до пенсии осталось менее 10 лет.

Предприятия, где численность работников менее 8 человек – не обязаны брать на работу людей предпенсионного возраста.

Мои Fiнансы:

По закону запрещено выдвигать к соискателям какие-либо требования дискриминационного характера:

  • устанавливать возрастные ограничения в объявлениях (рекламе) о работе и в ходе проведения отбора работников,
  • требовать от соискателей предоставления сведений о личной жизни.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.