В Гоструда объяснили, как трудоустроиться лицам предпенсионного возраста

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Как сообщают в Гоструда, предприятия обязаны трудоустраивать лиц предпенсионного возраста.
Штрафы с работодателя в случае невыполнения квот трудоустройства таких граждан – в двукратном размере минимальной заработной платы, установленной на момент выявления нарушения.
Об этом сообщает пресс-служба Гоструда.
Это касается 50-летних людей и старше, которым до выхода на пенсию по возрасту осталось 10 и менее лет.
Для предприятий с численностью штатных работников более 20 человек устанавливается квота 5% на трудоустройство людей, которым до пенсии осталось менее 10 лет.
Предприятия, где численность работников менее 8 человек – не обязаны брать на работу людей предпенсионного возраста.
По закону запрещено выдвигать к соискателям какие-либо требования дискриминационного характера:
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