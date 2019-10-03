Миграционная служба посчитала, сколько иностранцев официально проживают в Украине

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В Украине официально проживает почти 400 тысяч иностранцев.
Об этом сообщила Государственная миграционная служба в ответ на запрос “Радио Свобода”.
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«По имеющимся в ДМС статистическим данным, по состоянию на 1 сентября 2019 года в Украине на учете состоят 280 872 иностранца, которые проживают на основании вида на постоянное жительство, и 114 394 иностранца, которые проживают в Украине на основании вида на жительство временное», – рассказали в Государственной миграционной службе Украины.
По данным Государственной службы статистики, по состоянию на 1 августа численность населения в Украине составила почти 42 миллиона.
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