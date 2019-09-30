Украинцам выдали уже 4 млн ID-карт - ГМС

Миграционная служба оформила 4 миллиона паспортов гражданина Украины в форме ID-карты с января 2016 года – с начала оформления биометрических документов в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ГМС.

“4 октября персонализирована четырёхмиллионная ID-карта. В целом, 4 миллиона ID-карто Миграционная служба оформила с января 2016 года, с начала оформления биометрических документов в Украине. При этом только с начала 2019 года оформлено более 1,2 миллиона ID-карт”, – говорится в сообщении.

В Миграционной службе также отметили, что в ближайшее время ожидается развитие инфраструктуры электронных сервисов, которые позволят существенно упростить предоставление услуг гражданам, которые являются владельцами биометрических документов.

Справка Finance.ua:

Стоимость оформления ID-карты

Общая стоимость административного сбора при оформлении в течение 20 рабочих дней составляет 345 грн., в том числе:

стоимость государственной услуги по оформлению и выдаче паспорта гражданина Украины в форме карты: 126 грн.

стоимость бланка: 219 грн.

Общая стоимость административного сбора в случае срочного (в течение 10 рабочих дней) оформление составляет 471 грн., в том числе:

стоимость административных услуг по оформлению и выдаче паспорта гражданина Украины в форме карты: 252 грн.

стоимость бланка: 219 грн.

В случае обмена вместо утраченного или поврежденного паспорта уплачивается госпошлина в размере 34 грн.