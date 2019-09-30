Украинцам выдали уже 4 млн ID-карт - ГМС

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Миграционная служба оформила 4 миллиона паспортов гражданина Украины в форме ID-карты с января 2016 года – с начала оформления биометрических документов в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба ГМС.
“4 октября персонализирована четырёхмиллионная ID-карта. В целом, 4 миллиона ID-карто Миграционная служба оформила с января 2016 года, с начала оформления биометрических документов в Украине. При этом только с начала 2019 года оформлено более 1,2 миллиона ID-карт”, – говорится в сообщении.
В Миграционной службе также отметили, что в ближайшее время ожидается развитие инфраструктуры электронных сервисов, которые позволят существенно упростить предоставление услуг гражданам, которые являются владельцами биометрических документов.
Стоимость оформления ID-карты
Общая стоимость административного сбора при оформлении в течение 20 рабочих дней составляет 345 грн., в том числе:
Общая стоимость административного сбора в случае срочного (в течение 10 рабочих дней) оформление составляет 471 грн., в том числе:
В случае обмена вместо утраченного или поврежденного паспорта уплачивается госпошлина в размере 34 грн.
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