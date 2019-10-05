Коболев сообщил причину уменьшения доходов бюджета от импорта газа

Главным фактором уменьшения доходов бюджета от импорта газа в Нафтогазе называют падение в этом году импортной цены на газ.

Об этом сообщил председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев в Facebook в ответ на сообщение бывшего нардепа Татьяны Остриковой.

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“Импортная цена газа упала в этом году – это главный фактор уменьшения доходов бюджета от импорта газа. По своему воздействию он превосходит все другие факторы”, – отметил он.

Глава Нафтогаза также отметил, что прогноз доходов бюджета от импорта газа, разработанный предыдущим правительством, был сделан без учета мнения компании. Как и прогноз ренты, прибыли и дивидендов.

По его словам, также не было учтено требование Закона Украины о компенсации расходов Нафтогаза от выполнения специальных обязанностей – в частности, продажи газа для удовлетворения нужд населения и тепловой генерации по ценам ниже рыночных.

“Чем раньше бюджет 2019 года будет адаптирован к требованиям закона и реальной рыночной ситуации, тем меньше проблем нам предстоит решать в “авральном режиме”, – добавил Коболев.