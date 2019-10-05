Коболев сообщил причину уменьшения доходов бюджета от импорта газа

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Главным фактором уменьшения доходов бюджета от импорта газа в Нафтогазе называют падение в этом году импортной цены на газ.
Об этом сообщил председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев в Facebook в ответ на сообщение бывшего нардепа Татьяны Остриковой.
Читайте также: Коболев озвучил тарифы на долговременный транзит российского газа
“Импортная цена газа упала в этом году – это главный фактор уменьшения доходов бюджета от импорта газа. По своему воздействию он превосходит все другие факторы”, – отметил он.
Глава Нафтогаза также отметил, что прогноз доходов бюджета от импорта газа, разработанный предыдущим правительством, был сделан без учета мнения компании. Как и прогноз ренты, прибыли и дивидендов.
По его словам, также не было учтено требование Закона Украины о компенсации расходов Нафтогаза от выполнения специальных обязанностей – в частности, продажи газа для удовлетворения нужд населения и тепловой генерации по ценам ниже рыночных.
“Чем раньше бюджет 2019 года будет адаптирован к требованиям закона и реальной рыночной ситуации, тем меньше проблем нам предстоит решать в “авральном режиме”, – добавил Коболев.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Rozetka ввела плату за самовывоз товаровВчера, 11:11 - 8040 27
Имеет ли право полицейский требовать у водителя документы на право управленияПозавчера, 20:01 - 5334 22
В Украине могут ввести сбор от операций по покупке инвалюты наличнымиВчера, 14:40 - 4044 17
Фонд гарантирования повторно выставил на торги стадион "Черноморец"Вчера, 14:35 - 329 3
В Украине изменится принцип расчета тарифов на услуги распределения газаВчера, 16:03 - 1056 3
Курс наличного доллараВчера, 12:30 - 15253
Rozetka ввела плату за самовывоз товаровВчера, 11:11 - 8040 27
В Украине могут ввести сбор от операций по покупке инвалюты наличнымиВчера, 14:40 - 4044 17
ФЛП без деятельности смогут ликвидироваться без уплаты ЕСВ - законопроектВчера, 13:04 - 3837 2
Эксперты объяснили, почему начали дорожать бензин и дизтопливоВчера, 19:00 - 2871
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 1070
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 1609
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1474
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 2779
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 3047