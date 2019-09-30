Помощником Google Assistant можно будет управлять без голоса (инфографика)

Компания Google начала тестирование новой функции своего фирменного голосового помощника. В будущем владельцы Android-устройств смогут использовать возможности Google Assistant без слов.

Читайте также: Google объявила дату презентации своих новых устройств

Обновленная версия программы предоставит возможность создавать на экране смартфона виджеты Action Blocks, каждому из которых присваивается голосовая команда.

Например, достаточно будет скомандовать Google Assistant рассказать сказку на ночь – после этого на экране создается соответствующий блок, которому можно присвоить отдельное изображение. В дальнейшем вместо ежедневного повторения фразы достаточно будет нажать на соответствующий виджет.

Такая возможность будет удобна для тех, кто не хочет или не может из-за проблем со здоровьем общаться с голосовым помощником. Action Blocks пригодится и для назначения команд системе умного дома, превращая Android-устройство в инструмент управления электроникой и бытовой техникой.