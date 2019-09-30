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Помощником Google Assistant можно будет управлять без голоса (инфографика)

Помощником Google Assistant можно будет управлять без голоса (инфографика)

Компания Google начала тестирование новой функции своего фирменного голосового помощника. В будущем владельцы Android-устройств смогут использовать возможности Google Assistant без слов.

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Обновленная версия программы предоставит возможность создавать на экране смартфона виджеты Action Blocks, каждому из которых присваивается голосовая команда.

Например, достаточно будет скомандовать Google Assistant рассказать сказку на ночь – после этого на экране создается соответствующий блок, которому можно присвоить отдельное изображение. В дальнейшем вместо ежедневного повторения фразы достаточно будет нажать на соответствующий виджет.

Такая возможность будет удобна для тех, кто не хочет или не может из-за проблем со здоровьем общаться с голосовым помощником. Action Blocks пригодится и для назначения команд системе умного дома, превращая Android-устройство в инструмент управления электроникой и бытовой техникой.

По материалам Телеканал новин 24
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