Google объявила дату презентации своих новых устройств

Компания Google отправила приглашения на мероприятие 9 октября, которое почти наверняка станет официальным анонсом Pixel нового поколения.

Об этом сообщает The Verge.

“Google отправил приглашения на мероприятие 9 октября, которое почти наверняка станет официальным анонсом полностью “слитых” смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL”, – говорится в сообщении.

Ожидается, что оба устройства получат некоторые улучшения в дизайне и стекло для беспроводной зарядки на обоих устройствах.

Каждое из устройств Pixel также будет иметь две фронтальные камеры и одну заднюю камеру.

Модель Google Pixel 3 получит 5,5-дюймовый дисплей без выреза, а модель XL обзаведется 6,2 или 6.7-дюймовым экраном с огромным вырезом.

Внутри будет установлен процессор Snapdragon 845, объем оперативной памяти составит 4 ГБ, а для хранения данных предусмотрено от 32 ГБ. По мнению инсайдеров, цены стартуют для Pixel с $650.