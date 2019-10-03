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Минобразования обещает повысить минимальную зарплату учителям

Минобразования обещает повысить минимальную зарплату учителям

В Министерстве образования и науки Украины обещают в следующем году повысить минимальную заработную плату учителям.

Об этом сообщила глава МОН Анна Новосад в студии программы “Завтрак с 1+1”.

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В 2020 году Кабинет министров намерен повысить заработную плату только тем учителям, которые получают “минималку”. Если все пойдет по плану, уверяет Новосад, надбавку получат и все остальные учителя.

“Наша основная цель – это повышение заработной платы учителям до размера 4 прожиточных минимумов. Планируем это воплотить до 2023 года. На самом деле, это норма, которая прописана в законе об образовании, и МОН обязано ее выполнить”, – говорит чиновница.

По словам Новосад, министерство финансов и образования, вместе с премьер-министром ищут в данный момент всевозможные пути для того, чтобы ко второму чтению внести правки в проект бюджета на 2020 год, заложив в него определенное повышение зарплаты учителям.

По материалам Комментарии
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