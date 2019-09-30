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МОН назвал источники для повышения зарплат учителям

МОН назвал источники для повышения зарплат учителям

“Оптимизация” малокомплектных школ – способ найти деньги на повышение зарплат учителям в Украине.

С таким предложением выступила министр образования и науки Украины Анна Новосад в интервью “Радио Свобода”.

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По ее данным, в среднем подготовка школьника в стране обходится государственному бюджету в 21 тысячу гривен, в то время как в малокомплектных школах эта сумма иногда достигает 100 тысяч гривен.

“Это абсолютно неэффективное использование средств, и поэтому работать над сетью, ее оптимизировать, делать так, чтобы дети имели доступ к лучшим школам, это могут быть опорные школы, чтобы они могли до них доезжать, иметь доступ к лучшим образовательным услугам, и соответственно высвобождать средства на повышение зарплаты и на обустройство лучшего образовательного пространства”, – считает Анна Новосад.

По мнению министра, закрытие малокомплектных школ позволит повысить зарплату учителям.

По материалам Socportal
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