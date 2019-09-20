В правительстве назвали расходы на повышение зарплат работников сферы образования

Правительство видит приоритетом повышение зарплат педагогов, но для этого следует разработать действенный инструмент.

Об этом министр образования и науки Анна Новосад сказала в интервью “Украинской правде”.

“Для нас точно будет приоритетом повышение социального статуса и зарплат педагогов. Мы будем придерживаться положений Закона “Об образовании”, где четко указано, что к 2025 году должны выйти на 4 прожиточных минимума малейшего должностного оклада педагога. … Работаем с Минфином, с премьером, чтобы повысить зарплаты педагогам, но в ближайшее время будет немножко другой инструмент, как это сделать”, – сказала Новосад.

Она отметила, что постановление Кабинета министров под руководством Владимира Гройсмана о повышении заработных плат учителям с 20 до 70%, принятое 10 июля 2019 г., требует больших дополнительных расходов из госбюджета, но не предусматривает источников этих расходов.

По словам Новосад, на повышение педагогам зарплаты с 1 января 2020 года нужно 45 млрд грн.

Вместе с тем она отметила, что решение по этому вопросу будет предложено ко второму чтению бюджета на 2020 год в парламенте.