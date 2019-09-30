Водителей предупредили о новой мошеннической схеме

В столице мошенники придумали новую схему обмана водителей. Они выманивают водителей из салона при помощи денег на лобовом стекле, чтобы угнать автомобиль.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Instagram.

Возле одного из столичных супермаркетов мужчина, сев в свой автомобиль, увидел снаружи на лобовом стекле 500 грн.

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Однако вместо того, чтобы выйти из авто и взять деньги, водитель завел двигатель и поехал. Одновременно с ним с парковки супермаркета тронулась тонированная иномарка без номеров. Но преследовать водителя она не стала.