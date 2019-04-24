Пять схем, которые используют украинские автомошенники

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Несмотря на активные действия полиции, в Украине не становится меньше автомошенников. В их арсенале множество схем. Журналисты «Сегодня», пообщавшись с экспертами, выяснили, как чаще всего обманывают украинцев и как не стать жертвой преступников.
Схема №1: комиссионка
Мошенниками часто бывают перекупщики, которые держат комиссионные площадки, на которых продают б/у автомобили. В договор включаются самые разные платные услуги, начиная от осмотра машины на СТО и заканчивая платой за стоянку. Автомобилист может даже не обратить внимания на то, что ему придется платить за дополнительные услуги. В результате он за свой автомобиль получит, например, не 8 тыс. долларов, а только 6 тыс. долларов.
Схема №2: лотерея
В Украине мошенники давно обманывают доверчивых граждан сообщением о том, что они, мол, по акции «выиграли новый автомобиль». Но есть одно маленькое «но» — нужно заплатить госпошлину в размере 1% от стоимости машины. И многие платят.
Адвокат Ярослав Куц советует не верить в такие «лотереи». Ну а кто верит в свою удачу, тому вначале нужно узнать, какая компания организовывала лотерею, есть ли лицензия, где ее можно проверить и т.д.
Схема №3: срочно нужны деньги
Часто мошенники «продают» недорого автомобиль, так как у них «заболел» кто-то из родственников. Вам даже покажут машину. Потом у вас попросят предоплату, ссылаясь на плохое самочувствие родственника. После этого продавец с авансом исчезает. Техпаспорт, оставленный в залог, окажется фальшивым.
Вместо «больного родственника» может быть какая-нибудь другая причина того, почему машину продают недорого. Например, «срочно уезжаем за границу».
Схема №4: двойник
По дорогам Украины ездят (до пор, до времени) тысячи автомобилей-двойников. Мошенники подделывают номера и техпаспорт. Потом «двойников» продают (чаще всего по генеральной доверенности). В результате по украинским дорогам ездят два, а то и больше, одинаковых авто.
Схема №5: помогите полиции
Относительно недавно в Украине у автомошенников появилась новая схема. В ней задействованы два злоумышленника. Один выдает себя за покупателя автомобиля, а второй – за полицейского.
«Полицейский» предупреждает продавца машины, что его хочет «кинуть» преступник. Арестовать его можно только «с поличным», то есть если злоумышленник будет ехать в авто. В результате продавец сам вручает преступнику ключи, а тот спокойно угоняет машину.
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