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Украина начала последний этап отделения ГТС от Нафтогаза

Украина начала последний этап отделения ГТС от Нафтогаза

ООО «Оператор ГТС Украины» подало в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и рынка коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявку на прохождение сертификации в качестве оператора газотранспортной системы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Компания ожидает сертификацию национальным Регулятором с последующим подтверждением со стороны Секретариата Энергетического сообщества к 1 января 2020 года.

Прохождение сертификации – финальный этап проекта по отделению оператора ГТС Украины (анбандлингу). После прохождения сертификации ООО «Оператор ГТС Украины» получит полномочия для осуществления транспортировки природного газа по территории Украины и сможет работать как независимый оператор ГТС. Успешная сертификация Оператора ГТС также является одним из ключевых факторов в процессе трехсторонних переговоров по транзиту газа по территории Украины с 1 января 2020 года.

Документы для получения сертификации подготовлены ​​в сотрудничестве с международными консультантами и экспертами. Заявка полностью соответствует требованиям украинского законодательства и энергетических директив ЕС и предусматривает отделение Оператора по модели ISO (Independent System Operator).

По материалам Finance.UA
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