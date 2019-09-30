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ДТЭК "Киевские электросети" подготовил столицу к зиме на 44 млн гривен

ДТЭК "Киевские электросети" подготовил столицу к зиме на 44 млн гривен

Готовясь к осенне-зимнему периоду 2019-2020, специалисты ДТЭК “Киевские электросети” провели более 1,5 тысяч восстановительных работ различной сложности и масштаба.

Об этом сообщила пресс-служба оператора.

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Это создало необходимый запас прочности, чтобы смело пройти пиковые нагрузки на столичные электросети и обеспечить бесперебойное электроснабжение для 3-х миллионов киевлян.

Для того чтобы в холодное время года электрическое оборудование работало надежно и без перебоев, ДТЭК Киевские электросети постоянно проводит его ремонт и модернизацию. В рамках подготовительной кампании к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов столичные энергетики уже вложили в такие работы почти 44 миллиона гривен.

В 2019 году на развитие энергетических объектов Киева компания направила около 400 млн гривен.

По материалам Finance.UA
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